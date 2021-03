Mauro Icardi ne veut pas quitter le PSG

Mauro Icardi, attaquant du PSG, vit une saison compliqué à titre individuel. Blessé, peu décisif, l'argentin est souvent victime de critiques de la presse et est envoyé un peu partout en Europe.

Néanmoins, sur le site officiel du club parisien, le joueur a mis les choses à plat et affiche son ambition de poursuivre l'aventure avec le PSG : "Je suis très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années, a-t-il confié. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C'est ce qu'un joueur recherche." Avant d'ajouter : "Ma mentalité reste la même que la saison passée. L'année dernière, nous avons réalisé une grande saison et j'espère que dans les années à venir, nous pourrons continuer à nous améliorer et à gagner des titres. L'arrivée de notre nouvel entraîneur est une bonne chose pour le groupe et, pour moi qui parle espagnol, c'est parfois un plus ! Nous pouvons mieux communiquer et parler d'une manière différente. Nous devons également remercier Thomas Tuchel pour ce qu'il a réalisé pour le club. Chaque entraîneur a sa mentalité de travail et ses idées sur le jeu"