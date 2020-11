Mavididi complètement subjugué par Cristiano Ronaldo à la Juve

Auteur de 2 buts en 9 matchs de Ligue 1 cette saison avec Montpellier, Stephy Mavididi, qui était prêté la saison dernière à Dijon par la Juventus de Turin, fait sa place petit à petit au MHSC.

Pour 'L'Équipe', l'ancien joueur formé à Arsenal est revenu sur son passage à la Juventus de Turin, et s'il y a bien un élément qu'il n'est pas prêt d'oublier, c'est Cristiano Ronaldo.

En effet, après avoir loué les nombreuses qualités du Portugais dont sa force mentale, Mavididi a expliqué combien le quintuple Ballon d'Or a pu l'influencer sur son quotidien.

"Comme chez Thierry (NDLR : Henry), c'est sa force mentale qui m'a frappé. Il est capable de répondre présent en permanence et dans n'importe quelle situation. Si je pouvais choisir une seule de ses qualités, ce serait celle-ci. Ça demande du temps, de l'expérience et beaucoup, beaucoup d'échecs d'arriver à un tel niveau mental, a d'abord déclaré Stephy Mavididi avant de poursuivre. J'ai commencé à penser davantage aux statistiques, pas seulement en match. Au fait de vouloir constamment être le meilleur, celui qui marque le plus de buts à l'entraînement par exemple. Ce dont je me suis rendu compte, aussi, c'est de l'importance de prendre soin de ton corps au quotidien. Cristiano arrivait toujours avant les autres pour passer du temps en salle de musculation. Et après chaque entraînement, il y retournait pour en faire plus."

Un témoignage qui démontre une fois de plus l'acharnement et le travail de la star portugaise.