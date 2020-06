Maxime Lopez évoque la sélection algérienne

Maxime Lopez va-t-il opter pour les Fennecs ? Le sujet est récurrent pour le joueur de l'OM, comme il n'a pas manqué de le signaler lors d'une diffusion Twitch en direct.

Lopez n'a pas éludé le sujet, même s'il s'est montré agacé : « Non, honnêtement je n'ai pensé à porter le maillot algérien pour l'instant. Cette question on me l'a posé 500 000 fois, c'est vrai que mon frère à joué pour l'Algérie en équipe jeune et que ma mère est Algérienne aussi, j'ai la possibilité de jouer avec l'Algérie mais j'ai fait toutes mes catégories avec l'équipe de France et je compte y continuer et puis on verra », a ainsi affimé le joueur dans des propos relayés par DZ Foot.

«Ce n'est pas pour autant que je met de côté l'Algérie », tempère néanmoins le milieu de terrain.