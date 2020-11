Maxime Lopez ouvre son compteur buts en Serie A

Presque un mois après son arrivée de Marseille, Maxime Lopez s’est offert ce dimanche sa première réalisation avec Sassuolo. C’était à l’occasion de la victoire de prestige glanée contre Naples à San Paolo (2-0).

Lopez a trouvé le chemin des filets à la toute dernière minute du temps additionnel, scellant les débats lors de cette rencontre. Et ce n'était pas un but de raccroc. Servi à l’entrée de la surface, l’ancien minot est parvenu à effacer un défenseur d’un crochet, avant de s’ouvrir le chemin du but d’une accélération au cœur de la surface et conclure d’un tir plein axe. Un petit chef d’œuvre.

De Zerbi déjà sous le charme de Lopez

Maxime Lopez a fait mouche lors de son troisième match avec les Neroverdi. Et c’était la première fois qu’il disputait l’intégralité d’une partie. Roberto De Zerbi, le coach de l’équipe, est désormais conquis par ses qualités.

A noter qu’avec l’OM, Lopez a dû attendre son 10e match avec l’équipe première pour ouvrir son compteur buts. C’était face à Dijon, le 10 décembre 2016. Il venait alors tout juste de fêter ses 19 ans.