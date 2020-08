Maxwell aimerait revenir au PSG

Joueur exemplaire du PSG puis coordinateur sportif de rêve pour le club de la capitale, Maxwell a quitté Paris à l’été 2019 pour retourner au Brésil et être plus proche de sa famille. Mais, Paris manque déjà au Brésilien, un peu moins de deux ans après son départ. L'ancien latéral gauche occupe toujours un rôle d'ambassadeur dans son pays pour le PSG, néanmoins, cela n'a rien à voir avec son ancien poste l'obligeant à s'investir au quotidien. Dans un entretien accordé à 'Le Parisien', Maxwell a avoué qu’il aimerait revenir un jour dans la structure du PSG.

"J'espère revenir à Paris car je suis très attaché au PSG. Aujourd'hui, je le représente comme ambassadeur au Brésil, mais un jour j'espère y retravailler. Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir. Après cela dépend du club, si je suis utile ou pas Oui le quotidien me manque beaucoup. On avait beaucoup travaillé pour mettre en place le groupe qui est là aujourd'hui. Je suis encore attaché à de nombreux joueurs, je m'entends bien aussi avec le staff, le projet est ambitieux, et cela me manque de ne pas travailler au quotidien pour emmener le club plus haut", a expliqué l’ancien latéral gauche.

Le Brésilien a apprécié sa reconversion au PSG : "Mon rôle de coordinateur sportif ? C’était un rôle très difficile. Parce que je sortais d’un vestiaire où j’avais des partenaires, des amis, et là je connaissais la stratégie du club vis-à-vis de chaque cas individuel. Lucas ça a été difficile à vivre, mais pas seulement, Pastore aussi, Blaise également. Ce sont des garçons auxquels j’étais très attaché. C’était dur, mais c’était une manière d’apprendre, de m’adapter à mon nouveau rôle. Je veux continuer à travailler dans l’administration du football, et vivre des projets différents. Je suis parti pour être avec mes enfants au Brésil, mais l’objectif est de poursuivre dans le monde du football".

Maxwell est revenu le transfert de Neymar en 2017 dans lequel il a expliqué son impact : "Mon rôle dans la venue de Neymar ? D’abord, la chose importante, c’était que Neymar veuille venir au PSG. C’est lui qui a ouvert la voie à un transfert. Après, de nombreuses personnes ont travaillé, et moi j’ai essayé de participer où on avait besoin de moi. Je me suis servi de ma proximité avec Neymar pour lui expliquer le projet sportif du club et quel rôle il y jouerait".

"Je parle pas mal avec les gens du club, pas tous les jours, mais je me tiens au courant. J'ai aussi des amis parmi les joueurs. Je les appelle pour savoir si tout va bien, si leurs familles vont bien. Surtout dans ces moments où le virus a changé le quotidien de nous tous. Est-ce que je prends des nouvelles de Neymar ? Régulièrement non mais de temps en temps. Je prends des nouvelles personnelles et de sa famille, car je m'entendais bien avec son entourage. En ce moment, je sens qu'il est content", a conclu le Brésilien.