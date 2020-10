Mayoral va Ãªtre prÃªtÃ© Ã  l'AS Roma

Mayoral veut rester à Madrid, mais à une condition : viser une place de titulaire. Or, lors des deux dernières rencontres, Zidane a opté pour Luka Jovic aux côtés de Benzema. Cette décision a, selon 'AS', provoqué son envie de rejoindre l'AS Roma.

L'Espagnol, dont son contrat expire en 2021, se dit prêt à tenter sa chance du côté de la Roma. Cette dernière voudrait s'offrir ses services sous forme de prêt, avec option d'achat obligatoire estimée à 15 millions d'euros.

D'après l'autre quotidien madrilène, 'Marca', les agents de l'attaquant se trouvent actuellement dans la capitale italienne afin de boucler le deal. Mayoral n'a disputé que 22 minutes en trois matches depuis le début de la saison en Liga.

Arancha Rodríguez, journaliste à la chaîne officielle du club merengue, confirme également cette information.