Les facteurs qui envoient MbappÃ© au Real Madrid

Le cas Kylian Mbappé pose problème au Paris Saint-Germain. Recruté en 2017 pour 180 millions d'euros, l'international français a confirmé tous les espoirs placés en lui, et apparaît aujourd'hui comme le footballeur le plus convoité du marché.

Mais tout le monde ne peut pas s'acheter un joueur de la trempe du natif de Bondy. Parmi les clubs ayant les ressources nécessaires, on retrouve notamment le Real Madrid.

Après l'avoir manqué de peu au moment de son départ de l'AS Monaco, Florentino Pérez compte récupérer Kylian Mbappé dès que possible, et le PSG a bien conscience que le président merengue suit attentivement la situation du Français dans la capitale.

Le quotidien 'AS' rapporte pour sa part ce dimanche que le transfert du champion du monde 2018 est sur le point d'être acté.

Premièrement, en raison de la crise du coronavirus. Les pensionnaires du Parc des Princes vont devoir se serrer la ceinture, économiquement parlant, en raison de la crise financière qui touche les écuries de Ligue 1 et la somme que pourrait mettre sur la table Florentino Pérez pourrait faire pencher la balance.

Deuxièmement, selon la sourcé citée, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a déclaré que, dans le cas où le jeune attaquant refuserait de parapher un nuveau bail, il resterait à Paris et partirait librement à la fin de son contat.

Troisième point important à souligner, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid et compatriote du joueur tricolore, est un référent dans la football français sur lequel Mbappé pourrait s'appuier.

En outre, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid serait la cerise sur le gâteau pour Zidane, Florentino et compagnie.