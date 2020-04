Mbappé aurait fait passer un message fort à Zinédine Zidane

Selon 'Ok Diario', l’entraîneur merengue aurait lui appelé Mbappé pendant ce confinement pour prendre de ses nouvelles, mais aussi en savoir plus sur son avenir. Et visiblement, le protégé de Thomas Tuchel aurait été clair à ce sujet.

Selon les informations du média cité, le natif de Bondy aurait confirmé à l'entraîneur français son intention de ne pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2022.

L'attaquant du Paris Saint-Germain a également confié ne pas être très satisfait de sa relation avec Thomas Tuchel, avec lequel il a eu quelques accrochages cette saison.

De quoi laisser penser qu'un départ au Real Madrid dans un peu plus d'un an est possible.