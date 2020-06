"Mbappé au Real et Neymar au Barça ? Le PSG ne vend pas ses stars"

L'été est de plus en plus proche, et qui dit été, dit marché des transferts. Cela signifie que l'on parle de plus en plus de possibles transferts.

Et les stars du ballon rond sont généralement les protagonistes de chaque fenêtre du mercato. Mbappé et Neymar, par exemple, ont été liés à Madrid et au Barça respectivement.

Ander Herrera, qui partage le vestiaire avec les deux joueurs du PSG, a parlé de l'avenir des deux stars avec 'AS' : "On lit beaucoup de choses dans les médias et sur les réseaux sociaux mais on n'y fait pas vraiment attention, explique le milieu du PSG. Il faut tenir compte d'une chose fondamentale, et j'en ai parlé avec Mbappé, c'est que le PSG ne vend pas ses stars, il les achète. Il est suffisamment fort économiquement pour garder les deux. [...] Ce sont les meilleurs du monde, j'ai encore quatre ans de contrat et je veux en profiter avec eux au PSG:"

Les deux cadors espagnols sont donc prévénus !