Mbappe aurait décliné 3 offres de prolongation du PSG

Partira, partira pas? Si cette saison Mbappe devrait poursuivre avec le PSG, il n'y a pas de certitudes quant aux saisons à venir. Annoncé avec insistance au Real Madrid depuis plusieurs années, l'international français pourrait rejoindre la Maison Blanche dans un futur pas si lointain.

Sous contrat avec son club jusqu'en 2022, le joueur de 21 ans intéresse les plus grandes écuries européennes et plus particulièrement le Real Madrid, ce n'est une surprise pour personne.

Le PSG qui souhaite à tout prix conserver la jeune pépite parmi son effectif, lui aurait proposé 3 offres de prolongation avec revalorisation salariale à la clé, les 3 offres auraient cependant été décliner par le joueur.

Reste à savoir si le numéro 7 parisien prévoit de rallier le camp madrilène prochainement ou si ces trois offres n'ont tout simplement pas été à la hauteur de ses éxigences.