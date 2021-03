Mbappé aux JO ? Le Graët est finalement pour

Alors qu'il avait déclaré il y a un mois pour 'FranceInfo' qu'il y avait peu de chances de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques, Noël Le Gräet a changé de discours aujourd'hui.

En visite à la Ligue ce mercredi, le président de la FFF a pris la parole et a confié qu'il aimerait voir le champion du monde prolonger au PSG, mais aussi participer aux JO de cet été à Tokyo.

"Est-ce que j’ai envie de le voir rester en France ? Evidemment. La preuve, j’aimerais même qu’il aille aux JO, vous voyez comme on est exigeants. C’est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux… Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG", a-t-il commencé avant de revenir sur la possible participation du France à la compétition de Tokyo en été.

"Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit oui, si on peut. Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin. Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça", a-t-il ajouté.