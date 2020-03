Mbappé aux JO ? Le Graët y croit encore malgré le véto du PSG

Noël Le Graët en rêve, Kylian Mbappé en a envie, mais le PSG est contre. Le dossier concernant la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août) avec l'équipe de France Espoirs l'été prochain est très complexe. Récemment, le club de la capitale a fait part à la Fédération Française de Football qu'il ne comptait pas libérer son joueur pour l'évènement internationale de l'été, le club étant dans son droit le plus total. On pouvait alors penser que le dossier était clos, mais ce n'est pas le cas.

Dans un entretien accordé à 'RMC Sport', Noël Le Graët est une énième fois revenu sur la volonté de Kylian Mbappé de jouer les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo l'été prochain. Le dirigeant français s'est réjoui de la volonté du joueur de disputer la compétition et n'a pas abandonné l'idée que ça se fasse : "Je trouve sympathique qu'un joueur comme Kylian Mbappé ait envie de disputer les JO. Je trouve ça extrêmement positif. On verra. Nous sommes au début des conversations avec le PSG."

Noël Le Graët ne semble visiblement pas prêt à lâcher l'affaire et va tout mettre en oeuvre pour tenter de parvenir à ses fins et voir l'attaquant du PSG évoluer sous les ordres de Sylvain Ripoll l'été prochain : "Bien sûr que j'y crois. Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. Effectivement, Mbappé a envie. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps."

Le président de la FFF a eu l'occasion de discuter du sujet la semaine dernière avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lors du congrès de l'UEFA à Amsterdam et ne considère pas le sujet comme définitivement clos : "On a discuté de façon très sympathique. Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire. Je ne sais pas pour le moment. Il est sur la liste. Il a été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Pour le moment, je considère qu'il est à la disposition de l'équipe de France."

En février, dans les colonnes de L'Equipe, Noël Le Graët avait déjà affirmé vouloir voir Mbappé aux JO : "Kylian Mbappé veut gagner la Ligue des champions, l'Euro et les JO... Possible d'enchaîner l'Euro et les JO ? Je vais appeler le PSG pour en discuter. Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie. Et Deschamps ? Comme les JO, c'est après l'Euro, c'est moins compliqué. Il donnera son avis... Mon opinion ? J'aimerais assez qu'il soit aux JO, notamment pour l'image. C'est un garçon qui est déjà au top."