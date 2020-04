Mbappé choisit le meilleur but de sa carrière

Kylian Mbappé, comme le reste des joueurs de Ligue 1, a dit au revoir à la Ligue 1 ce mardi. La FFF et le gouvernement ont annoncé la fin de la saison professionnelle 2019-2020 dans le sport français.

Si la LFP doit encore donner ses modalités, le championnat ne devrait pas faire son retour avant la saison 2020-2021. Le PSG, quant à lui, à de grandes chances d'être sacré de nouveau champion.

En attendant, l'attaquant parisien a donné une interview pour 'BeIN Sport' lors de laquelle il a notamment donné le nom de ses idoles lorsqu'il était jeune. Le Français a aussi cité son meilleur but.

"Je dirais le but contre la Croatie, en finale de la Coupe du monde. Parce que c'est le plus important que j'ai marqué jusqu'à présent. Choisir parmi ceux que j'ai marqué, c'est pas facile, je ne me souviens pas de tous. Je fais toujours par rapport au contexte, à l'enjeu, l'adversaire, donc je vais dire celui-là", a-t-il expliqué.

Et le meilleur but qu'il ait vu ? Le retourné de CR7 contre la Juve : "Le but de Ronaldo face à Gigi (Buffon). J'ai eu la chance de cottoyé Gigi et il m'en a parlé. D'avoir son ressenti en plus d'être un but de légende. C'est un tout."