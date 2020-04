"Demain, Mbappe coûtera au plus 40 millions d'euros"

Daniel Cohn-Bendit, un politicien qui était un membre de longue date du Parlement européen, dit que le football va être transformé par la pandémie de coronavirus et que des stars telles que Kylian Mbappe vont maintenant vont voir leur prix chuter. Kylian Mbappe était une nouvelle fois lié à des rumeurs de départ du Paris Saint-Germain pour l'été à venir, avec des suggestions selon lesquelles le prix de son transfert pourrait atteindre 300 millions d'euros.

La pandémie de Covid-19, cependant, transformera le visage du football, selon l'ancien député européen de gauche, qui dit que lorsque le sport reprendra, il le fera dans un paysage très différent. "Cette crise va nettoyer l'irrationalité du sport professionnel. C'est comme s'il y avait une attaque nucléaire et elle devait être reconstruite, mais pour d'autres raisons", a-t-il expliqué à 'Ouest France'. "Demain, Mbappe coûtera au plus 35 à 40 millions d'euros et non plus 200 millions d'euros. Et qui peut l'acheter ?".

"Il y aura une réglementation de facto. Il pourrait être nécessaire d'aller encore plus loin avec un plafond salarial. C'est une réorganisation qui passe non seulement par le salaire des joueurs, mais aussi par le droit à l'image et à la publicité. Nous devons briser le système des managers, de ceux qui font des affaires", a ajouté le politicien de gauche. Cohn-Bendit pense que cela pourrait être une chose positive pour le football sur le long terme.

"Un peu plus de sobriété me suffit", a-t-il déclaré. "Un peu plus de sobriété et un peu plus d'égalité serait un bon début. Les footballeurs ne joueront pas moins bien s'ils sont moins payés", a ajouté Cohn-Bendit. Il pense qu'il pourrait voir le sport dans son ensemble revenir à ses valeurs fondamentales, à commencer par les Jeux Olympiques, qui devraient avoir lieu à Paris en 2024 après que Tokyo 2020 ait été repoussé d'un an en raison de la crise sanitaire mondiale.

"Chaque fois qu'il y a un référendum sur les Jeux Olympiques, les gens disent toujours non, a-t-il dit, se référant aux Olympiades de 2024 en France. Aujourd'hui, les gens regardent les Jeux olympiques mais ne veulent pas ça chez eux. Il faut repenser le gigantisme des Jeux Olympiques et revenir à plus de simplicité. Comment ? Je ne sais pas. Cela dépend de nous, les fans", a conclu l'homme politique.