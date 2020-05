Mbappé couvre d'éloges Liverpool et Luis Enrique l'invite à rejoindre le club

José Enrique, ancien joueur de Liverpool qui a raccroché les crampons, a invité Mbappé à s'engager en faveur du club anglais, suite aux récentes déclarations de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

"Liverpool a été une machine en Premier League", avait alors déclaré le natif de Bondy, entre autres. Des propos qui n'ont pas échappé à l'Espagnol.

"Pourquoi ne viens-tu pas jouer avec nous, Mbappé ? Ce serait beaucoup plus facile", a publié José Enrique sur son compte Twitte officiel, poussant Mbappé à porter le maillot des Reds.

Le jeune talent de 21 ans a disputé 120 matches toutes compétitions confondues et a été l'auteur de près de 90 buts depuis son arrivée au Parc des Princes. Cette saison, il a inscrit 30 buts en 33 apparitions.

Why you don't come and join us k.mbappe ? It will be even easier #Liverpoolfc #mbappe https://t.co/pVN2VCtWCj