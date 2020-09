Mbappé, Di Maria, Marquinhos : les chiffres à retenir de Nice-PSG

Quels sont les principaux chiffres de Nice-PSG (0-3) à retenir ? Réponse avec notre partenaire 'Opta Sports'.

4/4. Nice a perdu ses 4 dernières réceptions de Paris en Ligue 1, plus longue série de son histoire face à cet adversaire. Il n'y a que face au Havre (5 entre 1988 et 2002) que l'OGCN a connu plus longue série sur ses terres face à un adversaire dans l'élite.

2/2. Nice a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (à Montpellier et v Paris), soit autant que lors de ses 16 précédents (8 victoires, 6 nuls).

2/2 bis. Paris a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Metz et à Nice), après ne s'être imposé que 2 fois lors de ses 5 précédents (1 nul, 2 défaites).

0. Nice est resté muet à domicile pour la première fois en Ligue 1 depuis le 20 avril 2019 face à Caen (0-1), soit 19 matches. Il s'agissait de la meilleure série en cours et la 2e plus longue des Aiglons dans l'élite.

5. Nice a cadré autant de tirs ce soir (5) que lors de ses 3 premiers matches de Ligue 1 cette saison. Toutefois, c'est la première fois que le club de la Côte d'Azur ne convertit pas ses frappes cadrées dans l'élite en 2020/21.

2. Nice a concédé au moins 1 penalty lors de chacun de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 contre Lens le 23 août, 1 face à Paris aujourd'hui), une première pour les Aiglons depuis avril 2015 (2 également).

7. Kylian Mbappé a provoqué 7 penalties en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris à l'été 2017, aucun joueur de l'élite ne fait mieux. L'attaquant n'a inscrit que son 2e but sur penalty dans la compétition (sur 3 tentatives), après celui transformé face à Caen le 2 mars 2019.

105. Angel Di Maria est impliqué sur 105 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison 2015/16 (48 buts, 57 passes décisives), seuls Edinson Cavani (125) et Kylian Mbappé (110) font mieux sur la période.

6. Marquinhos a marqué 6 buts avec Paris toutes compétitions confondues en 2020, c'est d'ores et déjà un record pour lui avec le club de la capitale sur une année civile.