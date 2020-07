Mbappé donne des nouvelles

Bien que le PSG ait remporté sa treizième Coupe de France, vendredi soir, en s'imposant face à l'AS Saint-Etienne (1-0), les parisiens ont rapidement perdu Kylian Mbappé. L'attaquant français sévèrement touché à la cheville suite au tacle de Loïc Perrin, a quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu. Aperçu en béquilles en deuxiène période, avec une attelle pour protéger sa cheville, le champion du monde 2018 devait passer des examens durant le reste de la rencontre.

En attendant les résultats, le parisien a laissé un message de remerciements pour les nombreux soutiens qu'il a reçu. "Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end." a ainsi déclaré l'ancien joueur de Monaco sur son compte officiel Twitter. L'inquiétude continue de s'installer sur la participation du français en quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta le 12 août prochain.