"Mbappé est frustrant à voir jouer, Pogba peut faire plus"

David Ginola fait partie des légendes françaises des années 90. Ancien joueur du PSG et de Newcastle, Ginola a parlé de l'actualité de son ancien club et du football français lors des 'London Football Awards'.

Le Français a critiqué Kylian Mbappé, qui le frustre souvent. "Il a tout parce que c'est un grand joueur, le but qu'il a marqué contre Lyon est incroyable, il y a seulement une poignée de joueurs qui peuvent faire cela, mais il doit être plus régulier".

"Il pourrait faire cela cinq ou six fois par match et il ne le fait pas, parfois c'est frustrant de le voir jouer parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. Souvent, il marche le long de la ligne", a poursuivi l'ancien international français.

Si le potentiel de Mbappé est énorme, l'actuel animateur de M6 ne sait pas s'il saura géré son avenir. "C'est un jeune joueur et les gens attendent beaucoup de lui parce qu'il a beaucoup de talent. Si Pelé a dit qu'il sera son successeur, il doit sentir une grosse pression sur ses épaules à à peine plus de 20 ans. Il a encore beauoup à faire, mais est-ce qu'il est préparé mentalement pour cela, ça reste à voir".

Ginola a également parlé d'un autre champion du monde français, Paul Pogba. "C'est encore un joueur clé mais seulement quand il traverse une bonne période. Il le sera en juin ?", a-t-il conclu.