"Mbappé et Haaland sont forts, mais Ronaldo est une légende"

Les Hellas Vérone et la Juventus s'affrontent ce samedi pour le compte de la 24e journée de la Serie A. Miguel Veloso a été invité par 'Tuttosport' à analyser cette rencontre.

Le milieu de terrain portugais connaît très bien son compatriote Cristiano Ronaldo, coéquipier en sélection et adversaire ce samedi.

"Je ne doute pas que Cristiano deviendra le meilleur buteur de tous les temps : il y arrivera à 100 %. Il n'y aura pas un autre Cristiano Ronaldo", a commenté Miguel Veloso.

Il a ajouté : "Mbappé et Haaland sont très forts et jeunes, mais s'il est difficile d'arriver au sommet, il l'est encore plus de maintenir le rythme. Il ne sera pas facile pour eux d'avoir la continuité de Cristiano. Il est comme Michael Jordan, une légende."