Mbappé finalement disponible contre l'Atalanta ?

Après la finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain était loin de se montrer optimiste pour la présence de Kylian Mbappé pour la fin de la Ligue des champions.

Le 12 août prochain, le PSG affrontera l'Atalanta Bergame à Lisbonne et, si les premiers pronostics n'annonçaient rien de bon sur la présence du numéro 7, le club aurait un peu plus d'espoir.

Sans ses béquilles pour célébrer le titre de Coupe de la Ligue et sans douleurs apparentes, le joueur français a montré des signes encourageants, et son entraîneur n'a pas non plus totalement écarté sa présence en conférence de presse.

Mais si l'on en croit les dernières informations de 'L'Équipe', le club croirait de plus en plus à la présence de son champion du monde pour affronter l'Atalanta, alors que sa convalescence se passerait très bien.

Les derniers examens passés par le joueur auraient montré des signes encourageants et Mbappé espérerait être sur la feuille de match contre les Italiens même s'il n'est pas titulaire.

Le numéro 7 devrait de nouveau s'entraîner avec un ballon en fin de semaine prochaine si sa récuperation se passe comme prévu et un proche du joueur aurait assuré qu'il y aurait "90% de chances qu'il soit là".

Une bonne nouvelle pour les amoureux du Paris Saint-Germain, même s'il est difficile de l'imaginer être titulaire pour le moment. Mais un Mbappé affamé qui entre en seconde période est toujours une très bonne chose à prendre...