MbappÃ©, le 'galactique' le plus jeune et le plus cher de l'histoire ?

Ces dernières heures, des médias tels que 'L'Équipe' ont assuré que l'avenir de Mbappé se trouvait à Paris, mais rien n'est sûr tant que le joueur n'aura pas prolongé son contrat, qui expire en 2022.

Cet été ne sera pas le moment pour Madrid de s'attacher les services du jeune joueur tricolore compte tenu de la crise liée au cov-19. Le Real programme d’attendre juin 2021 pour lancer son offensive, si le PSG ne l'a pas encore convaincu de prolonger son bail.

S'il arrive au Real Madrid, Mbappé deviendrait ainsi le plus jeune 'galactique' signé par Florentino Pérez et le plus cher, comme l'a indiqué 'AS', car son prix ne sera pas inférieur à 100 millions d'euros et il les dépassera facilement.

Le président de Madrid a payé cette somme pour Bale et Hazard, tandis que James a débarqué pour 80 millions d'euros à l'âge de 23 ans, l'âge qu'aurait Mbappé.

Le Real Madrid suit de près la situation de Mbappé, car le rêve des Madridistas est de le voir en blanc et le joueur serait également motivé de jouer au Bernabeu. Le PSG continue à travailler sur sa prolongation et à lui donner un salaire d'environ 33 millions d'euros par an.