Mbappé ne devrait pas débuter contre Dortmund

Kylian Mbappé ne devrait pas débuter ce soir face au Borussia Dortmund lors du hutième retour de Ligue des Champions, selon 'L'Équipe' et le journaliste Loic Tanzi de 'RMC Sport'.

Le Français, qui avait manqué l'entraînement lundi et mardi à cause d'une angine, sera en manque de rythme et Thomas Tuchel ne prendra pas le moindre risque avec son joueur.

C'est Pablo Sarabia qui devrait le remplacer, alors que l'Espagnol accompagnera Neymar, Di María et Cavani en attaque.

Par ailleurs, Marquinhos devrait retrouver une place en défense centrale, en l'absence de Thiago Silva, alors que Paredes sera aligné au milieu de terrain et que Bernat sera préféré à Kurzawa.

La compo probable du PSG : K. Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar,Cavani, Sarabia.