"Mbappé ne sera jamais le leader tant que Neymar est là"

Mbappé a fait le tour du monde après sa grande performance au Camp Nou. L'attaquant français, dont le contrat expire en 2022, a également assuré qu'il voulait rester au PSG, qu'il considère comme sa maison.

Jérôme Rothen a évoqué son avenir sur 'RMC Sport'. L'ancien joueur du PSG a donné un conseil à l'attaquant français, qu'il ne considère pas comme le leader absolu de l'équipe parisienne.

"Ce n'est pas parce qu'il a marqué trois buts qu'il doit penser qu'il est le leader du PSG. Il ne l'est pas et ne le sera jamais tant que Neymar sera là", a-t-il déclaré.

Jérôme Rothen a insisté sur le fait que si Mbappé pense qu'il "ne peut pas progresser avec Neymar", le jeune joueur "doit partir".

Après le match au Camp Nou, Mbappé a voulu mettre un terme à toutes les rumeurs : "Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."