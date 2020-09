Mbappe pourrait être de retour pour Nice-PSG

Le PSG doit se relever rapidement après deux défaites lors de ses deux premiers matchs de championnat. Si la tâche ne s'annonce pas des plus simples, après les suspensions de Neymar, Kurzawa et Paredes, le PSG pourrait toutefois récupérer l'un de ses cadres plus tôt que prévu.

En effet, s'il était censé manquer le match face à Metz et celui face à Nice en plus du Classique, Kylian Mbappe pourrait retrouver le groupe parisien avant le match face aux Niçois.

Selon 'Le Parisien', alors que le gouvernement a annoncé qu'en cas de test positif au Covid-19, la période d'isolement serait réduite à 7 jours, la LFP devrait adapter son protocole sanitaire.

Si Mbappe devait initialement réintégrer le groupe lundi 21 septembre, il se pourrait qu'il soit de retour plus tôt.