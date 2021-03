Mbappé prêt à faire une croix sur les Jeux Olympiques ?

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, n'a jamais caché son envie de participer aux Jeux Olympiques, et envoie des messages à la FFF depuis quelque temps maintenant.

Cependant, le buteur de l'équipe de France, qui sera très certainement dans la liste de Didier Deschamps pour disputer l'Euro, aurait changé d'avis dernièrement.

Selon les informations du 'Parisien', Kylian Mbappé aurait tranché et serait prêt à faire une croix sur sa participation aux olympiades pour ne pas prendre de risques concernant son état physique, et pour se concentrer sur l'Euro et... sur son avenir ?

Le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et pourrait quitter le club parisien à la fin de la saison s'il ne trouve pas d'accord de prolongation, cet été étant la dernière fenêtre de transfert pour vendre le joueur au prix souhaité par le PSG avant la fin de son contrat en juin 2022.