Mbappé révèle le plus beau but qu'il a vu

Le joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a révélé à 'beIN Sports' le plus beau but auquel il a assisté en tant qu'amoureux de football, et n'a pas vraiment hésité.

"Le plus beau but que j'ai jamais vu ? Le but de Ronaldo contre Gigi. J'ai eu la chance de jouer avec Gigi et il m'en a parlé, et le sentiment qu'il avait quand c'est arrivé, pendant ce but légendaire, donc je dirais que celui-ci", a affirmé Mbappé, évoquant le retourné de CR7 contre la Juve en Ligue des Champions en 2018.

Le Français a également révélé quelles étaient ses idoles par le passé. "J'avais beaucoup d'idoles, il y avait Cristiano que j'aimais beaucoup, et pendant cette période nous avons eu Cristiano et Messi", a conclu Kyky.