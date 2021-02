Mbappé s'inspire de l'hygiène de vie de Cristiano

Les performances actuelles de Kylian Mbappé ne sont aucunement dues au hasard. L'attaquant gauche du Paris Saint-Germain travaille tous les jours pour devenir le meilleur joueur du monde.

On le sait bien, la performance ne réside pas seulement dans les efforts physiques réalisés à l'entrainement. À 22 ans, Mbappé suit un régime strict où il n'y a logiquement pas de place pour les sucres raffinés, même si on dirait bien que le joueur se permet quelques petits plaisirs de temps en temps.

Comme le rapporte le journal espagnol 'AS', le régime de la pépite française est composé principalement de repas sans sucres ajoutés ou autre alternative au sucre raffiné, et de grandes quantités de sucres lents et de protéines, le tout planifié dans un programme alimentaire extrêmement détaillé.

De plus en plus de joueurs mettent en pratique ce genre de régime car il est démontré que l'alimentation joue un rôle essentiel dans les performances des sportifs de haut niveau. À un tel niveau d'exigence pour le corps, aucun joueur ne peut être bon dans la durée sans une bonne alimentation, même en se donnant à 100 % à l'entrainement.

Mais l'international français ne s'arrête pas là, Mbappé se rend régulièrement à des séances de thalassothérapie (une méthode fondée sur l'utilisation de différents milieux et climats marins, combinés ou utilisés séparément, comme un agente thérapeutique) et la cryothérapie (un traitement qui consiste à appliquer du froid intense sur le corps pour congeler et faire disparaitre les tissus malades, y compris les cellules cancéreuses).

Cristiano Ronaldo, lui aussi, utilise la cryothérapie, un secret que Mbappé en personne a révélé sur son compte Instagram. Cette méthode aide ses muscles à récupérer après un entrainement à haute intensité et attenue non seulement la douleur et la fatigue physique mais prévient aussi les blessures.