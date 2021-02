"Ce qu'a fait Messi depuis quinze ans ne peut être comparé à un triplé"

Ludovic Giuly a accordé une interview au Parisien, dans laquelle il revient sur la prestation XXL de Kylian Mbappé au Camp Nou, mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-4).

Il n'y a plus aucun doute pour l'ancien joueur du PSG et coéquipier de Messi, Kylian Mbappé sera bientôt Ballon d'Or, mais malgré tout, il demande à garder les pieds sur terre. "Du calme et attention au mépris. Mbappé sera Ballon d'Or bientôt, on le sait. Mais il lui faut encore de la constance", explique Giuly.

Après le triplé ratentissant de Kyky à Barcelone, peut-on vraiment parler de passation de pouvoir avec Lionel Messi ? Ludovic Giuly dit non, et poursuit : "Ce qu'a fait Leo depuis quinze ans ne peut être comparé à un triplé, certes sublime. Je lui souhaite le même chemin, mais celui-là devra être long. Le destin de Mbappé, ce n'est pas d'être un nouveau Messi, mais de devenir Mbappé, affirme-t-il. Il est la relève de Cristiano Ronaldo et de Messi, mais n'allez pas trop vite. Etre grand, c'est durer. Je suis confiant, mais seul le temps dira sa valeur. Laissons-le déjà gagner la Ligue des champions."