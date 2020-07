Association entre Mediapro et Netflix pour Telefoot

Plus la reprise de la Ligue 1 avance, plus Mediapro et sa nouvelle chaîne Téléfoot draguent leurs futurs abonnés. Il y a d’abord eu l’accord conclu avec Altice-SFR pour la distribution sur box et les Coupes d’Europe, mais L’Équipe annonce ce mercredi un autre partenariat !

Avec Canal+, comme le demandait récemment le patron de Mediapro, Jaume Roures ? Non. D’après 'L’Équipe', Téléfoot va s’associer avec… Netflix, mastodonte américain du service de vidéos à la demande.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? D’après 'L’Équipe', Téléfoot et Netflix comptent proposer une offre commune uniquement en OTT, c’est-à-dire digitale, disponible pour un montant inférieur à 30 euros par mois. De quoi réunir cinéma, séries et sport, comme le fait C+.

Pour souscrire à cette offre, les utilisateurs devront s’engager sur un an. Une stratégie plutôt audacieuse de la part du groupe espagnol, mais attractive pour les fans d’un point de vue économique.

Netflix coûte entre 8 et 16 euros par mois, tandis que Téléfoot coûtera 25,90 euros par mois avec engagement, et 29,90 sans. Faites le calcul…

Reste cependant à savoir si l’offre OTT fournie par les deux associés séduira les fans. Nombreux sont ceux qui préfèrent recevoir la chaîne directement sur leur box, les difficultés rencontrées par RMC Sport au cours des dernières années le prouvent…