"MÃªme avec Fernandes, MU va avoir du mal Ã  gagner le titre"

Manchester United aura du mal à gagner la Premier League dès cette saison même avec Bruno Fernandes tirant les ficelles, estime Michael Owen. Selon l'ancien Ballon d'Or, les Red Devils ne sont pas encore armés pour concurrencer Liverpool et Manchester City.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer s'est remise d'un début de campagne 2020-21 compliqué et s'est frayé un chemin vers le sommet du championnat. Owen avoye que les Mancuniens sont en course, suite à la victoire 2-1 contre Aston Villa qui les hisse à la hauteur des Reds en tête du classement.

Il reste cependant beaucoup de journées à disputer avant que le rideau ne tombe sur cette saison. United a eu beaucoup de difficultés pour se montrer régulier ces dernières années et devra renverser cette tendance pour pouvoir disputer le trône aux autres candidats.

Ils semblent avoir suffisamment de talent à leur disposition pour décrocher une première couronne en huit ans, le meneur de jeu portugais Fernandes incarne désormais une présence ultra-précieuse au milieu de leur milieu de terrain. Owen, cependant, n'est pas convaincu du fait que les Red Devils disposent de l'expérience et de la profondeur du banc qui ont permis aux grands rivaux de Manchester de régner sur les joutes domestiques et continentales.

L'ancien attaquant de United a déclaré à Premier League Productions lorsqu'on lui a demandé si un Fernandes en forme faisait de l'équipe de Solskjaer un sérieux prétendant: «Je ne suis pas sûr qu'ils puissent remporter le titre avec lui pour être honnête. Je pense toujours qu’ils sont… Je pense que c’est une brillante équipe de contre-attaque, contre les équipes plus grandes et meilleures, elles sont exceptionnelles et peuvent poser un problème à tout le monde. La question que je me pose est de savoir quand ils sont en possession d’équipes comme les Wolves et essaient de les briser.»

Owen a ajouté: "Je les ai regardés l'autre jour [dans une victoire acharnée 1-0 contre les Wolves] et il n'y avait aucune occasions. Écoutez, ils sont en course, pas de doute à ce sujet. Ils sont deuxièmes à la différence de buts, mais sont-ils une équipe aussi aguerrie que Liverpool ou Man City? Je croit toujours qu’ils ont un peu de retard et je pense toujours que ce sera difficile pour eux de remporter le titre. Mais avec la façon dont ils jouent, tout est possible."