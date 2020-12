Même Hodgson a souri sur le septième but de Liverpool

Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Facile à dire, mais pas à faire. C'est le nombre de buts que Liverpool a marqués contre Crystal Palace lors du match de la 14e journée de Premier League. C'est Salah qui a clôturé la fête avec un chef d'œuvre.

L'attaquant s'est approché de la surface en se mettant sur son pied gauche et a envoyé le ballon en pleine lucarne. La trajectoire dessinée par le ballon était parfaite et le gardien n'avait aucune chance de faire quoi que ce soit.

Ce but rappelle le genre de but typique de jeu vidéo. Plus d'un joueur du célèbre FIFA a dû trouver qu'il ressemblait à un de ses buts. La différence est que l'Égyptien est capable de le faire dans la vie réelle, où chaque jour il confirme son statut d'un des meilleurs au monde.

L'un des spectateurs privilégiés de ce but était Jürgen Klopp, son entraîneur, élu meilleur entraîneur de 2020 aux trophées The Best. L'entraîneur a confirmé qu'il est au sommet du monde du football, même s'il estime que Hansi Flick aurait dû remporter le prix.