Même le retour de Piqué n'a rien amélioré

La défense du FC Barcelone pose problème depuis le début de la saison. Les dérapages, les défaillances, les manques de concentration et autres ont coûté des points à une équipe qui, certes, est toujours en vie dans les trois compétitions qu'elle joue. Et même le retour forcé de Piqué pour remplacer Umtiti n'a pas permis à Koeman de résoudre le problème.

Gérard Piqué a surpris tout le monde en étant dans le onze de départ du choc de Ligue des champions contre le PSG et, avec un Lenglet inopérant, il a été le témoin de première ligne du show Mbappé. En Liga, contre Cadix, sur une autre action qui a laissé Lenglet dans le doute, le nº3 blaugrana n'a pas pu éviter le désastre.

La situation est alarmante dans l'équipe catalane, car même le retour d'un de ses joueurs les plus fiables et les plus expérimentés n'a pas déclenché une amélioration de la défense. En attaque, l'équipe est toujours aussi tranchante, mais tant de fragilité derrière nuit à cette exubérance offensive.

La contre-performance contre Cadix en est un bon exemple. Barcelone a eu 81% de possession, a tiré 16 fois (dont 5 tirs cadrés) et Ter Stegen n'a pas eu à intervenir ne serait-ce qu'une fois (mis à part sur le pénalty). Et pour les Andalous, il a suffi de deux tirs pour obtenir un point au Camp Nou.