Même Luis Alberto prévient le Real Madrid

Sur le papier, on pourrait penser que l'Atalanta est un petit adversaire, mais on est très loin de la vérité. Et ceux qui doivent vivre avec la "Dea" en Serie A le savent bien, comme c'est le cas de Luis Alberto.

Dans une interview accordée à 'Marca', dans laquelle il analyse le match de la Lazio au Bayern Munich, le meneur de jeu espagnol a également eu quelques mots pour le Real Madrid, qu'il a mis en garde contre le potentiel de l'équipe de Bergame.

"Les gens doivent savoir que ce ne sera pas facile. L'Atalanta vous pousse à l'extrême et si vous ne vous battez pas, vous êtes mort parce qu'ils sont tranchants", a déclaré Luis Alberto, qui a souligné l'intensité et le dynamisme de l'équipe de Gasperini.

Cependant, le joueur de la Lazio considère toujours le Real Madrid comme le favori : "Je suis sûr que Zidane sait mieux que moi combien l'Atalanta est exigeante. Cependant, si le Real Madrid est bien compétitif, avec la qualité qu'il possède, il devrait se qualifier pour les quarts de finale.