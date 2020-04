"Même pour 5 millions d'euros, je ne risquerais pas ma vie"

Fali a de nouveau souligné son refus de jouer au football s'il n'y a pas de garantie de santé à 100% tant que le coronavirus est un risque pour la population. C'est le footballeur espagnol qui a le plus ouvertement refusé de reprendre le championnat.

"Je suis le premier à vouloir jouer car le football me manque, mais pourquoi ne pas tout arrêter alors que 400 personnes meurent chaque jour ? Dieu merci, les footballeurs ont une vie stable malgré plusieurs mois sans salaire. Et je ferais n'importe quoi pour ceux qui ne gagnent pas autant et ne peuvent pas être dans cette situation. Je préfère manger juste un morceau de pain avec de l'huile d'olive plutôt que de mettre ma famille et moi-même en danger. L'argent vaut-il plus que la santé ? Ce n'est pas pour cinq millions d'euros que je mets ma vie en danger", a déclaré le joueur espagnol à 'Cadena Cope'.

Voilà qui a la mérite d'être clair.