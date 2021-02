"Même sans Neymar, le PSG est meilleur que le Barça"

C'est l'événement du mois. Après des semaines de piques et de déclarations en tous genres, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont se retrouver sur les terrains à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Et si le PSG ne pourra pas compter sur Neymar Junior, Luis Fernandez reste persuadé que l'équipe parisienne est plus forte que le Barça de Ronald Koeman actuellement.

"Je crois que pour l'instant, le PSG n'a rien à envier au Real ou au Barça. Ils ont une bonne équipe, ils sont forts. Ils n'ont pas à se sentir inférieurs, même en ayant perdu Neymar. Même sans lui, le PSG est meilleur que le Barça", a lâché Luis Fernandez dans des déclarations pour 'AS'.

Selon lui, Neymar est le meilleur du monde actuellement : "Si vous connaissez quelqu'un de meilleur, dites-le-moi. Quand je le vois jouer et faire ce qu'il sait faire, je ne peux que dire que c'est un crack. Messi et Ronaldo sont plus vieux mais Neymar n'a que 28 ans et il est capable de faire des choses qu'ils font aussi. Il peut emmener le PSG vers sa première Ligue des champions."

Luis Fernandez est aussi revenu sur l'avenir de Kylian Mbappé : "Il est heureux à Paris, je crois qu'il restera. Ils ont fait un effort économique pour l'acheter. C'est une équipe pour gagner la Ligue des champions. Le Real Madrid ? Entre le fair-play financier, la crise... Pour le moment il y a une fracture, et il va falloir attendre pour que le football s'en remette."