Memphis Depay évoque son avenir

En fin de contrat, Memphis Depay devrait partir dès cet hiver si l'OL ne veut pas qu'il parte gratuitement en juin 2021. Sur les tablettes du Barça, Ronald Koeman fait de lui la grande priorité du club catalan.

L'attaquant lyonnais reste tout de même focalisé sur ses objectifs avec le club et admet avoir une belle équipe pour peut-être jouer le titre cette saison : "Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit".

Avant de conclure : "Nous sommes vraiment très contents du dernier match. Nous avons l'équipe pour gagner plus de matchs. Chaque semaine, nous pouvons nous améliorer. On a un super collectif. Je suis content, comme tout le monde. Ce qui est important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de voir où ça nous mène. Je n'aime pas trop me projeter. Évidemment, nous voulons vraiment être en Ligue des champions l'année prochaine. Nous savons ce qu'il faut faire: gagner des matchs".