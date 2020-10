Depay : "Ne pas s’arrêter de jouer"

L’Olympique Lyonnais a signé dimanche soir un confortable succès au détriment de l’AS Monaco. Les Rhodaniens l’ont emporté par trois buts d’écart. Un score un peu en trompe l’œil, puisque la deuxième période des locaux a été moins abouti que la première. Et c’est ce qu’a déploré Memphis Depay, le capitaine lyonnais, après le coup de sifflet final.

"Je pense que c’était une bonne première période. On a bien commencé, et après avoir marqué, on a bien contrôlé le match. Mais on doit faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait en seconde période. On a arrêté de jouer, c’était un pauvre deuxième acte. Mais c’était une belle victoire à la fin", a déclaré l’attaquant batave, auteur de l’ouverture du score dans cette partie.

Questionné sur sa propre situation, Depay a réitéré le fait qu’il était heureux, assurant qu’il a toujours fait en sorte de 'défendre au mieux l’écusson' de l’OL même lorsqu’il était proche d’un départ. "J’ai toujours été concentré sur l’OL, même lors du mercato. Mon avenir n’est pas une excuse pour ne pas faire mon travail. Comme joueur, je veux toujours être au mieux et apporter un plus à l’équipe", a-t-il confié.

Le Hollandais a des échéances importantes avec Lyon cette saison, mais aussi avec sa sélection nationale. Il pense déjà à l’Euro prévu en juin prochain. « Avec la sélection, on a construit quelque chose. Je suis content là où nous sommes, mais on doit encore progresser. Pour l’Euro, on doit voir quelle sera la situation sanitaire. Mais c’est sûr que je suis concentré sur cet évènement avec mon pays."

Enfin, Depay s’est exprimé sur le message de soutien qu’il a adressé à son compatriote Virgil Van Dijk, victime récemment d’une rupture des ligaments croisés et indisponible pour plusieurs mois. "Je suis très triste pour Virgil. Il est notre capitaine. Le perdre maintenant, c’est difficile, surtout pour lui. Mais il va être encore plus fort lorsqu’il reviendra. Parce qu’il a une excellente mentalité", a conclu la star lyonnaise.