Memphis Depay pas prêt à partir de l’OL ?

Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a réalisé un parcours européen que personne n’attendait. Malheureusement, cette élimination a officialisé le fait que le club rhôdanien ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, une première depuis 24 ans.

Avec seulement le championnat comme occupation hebdomadaire, l’OL va certainement devoir vendre ses joueurs bankables durant le Mercato. Juninho n’a d’ailleurs pas fait de mystères, citant Houssem Aouar et Moussa Dembélé comme les plus à même de partir. Quid de Memphis Depay ? Le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et n’a toujours pas prolongé. Surtout, il est annoncé à Barcelone depuis l’arrivée de Ronald Koeman, ex-sélectionneur des Pays-Bas.

Une volonté commune du joueur et du club ?

Mais que les supporters lyonnais se rassurent, un départ ne semble pas d’actualité pour le principal intéressé. En pleine préparation pour la reprise de la Ligue 1, vendredi face à Dijon, Depay a posté un message optimiste sur les réseaux sociaux.

"J’ai repensé au périple en Ligue des Champions. Nous avons remis le club et la ville de Lyon sur la carte, mais nous devons nous efforcer d’en faire plus. Je tiens à remercier les supporters de leur soutien. Je sais que nous avons du travail devant nous afin de retrouver ce niveau dès que possible alors continuons à mettre la barre haut !"

Cette sortie va-t-elle régler le cas Memphis ? Pas sûr surtout si un chèque intéressant arrive sur le bureau du président Aulas.