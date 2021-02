Mendy : "Le docteur est venu me voir pour me dire que le football c'était fini"

Ferland Mendy a parlé du huitième de finale aller de Ligue des champions qui attend les 'merengues' au cours d'une interview accordée à l'UEFA. Le Français a évoqué la prochaine échéance de son équipe en C1 contre les Bergamasques et il est également revenu sur un moment dur qui aurait pu mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

"J'ai eu une arthrite à la hanche, à cause d'une une infection à 14 ans. J'ai dû me faire opérer, je suis resté longtemps à l'hôpital, j'étais sous plâtre pendant deux trois mois. Le docteur est venu me voir pour me dire que le football c'était fini. On parlait même d'amputation à un moment donné. Je suis resté en fauteuil roulant pendant un certain temps, ensuite j'ai dû réapprendre à marcher. En sortant du fauteuil, je n'avais plus de jus dans les jambes."

"Beaucoup de gens pensaient que ça n'allait pas être possible. Je me suis toujours dit que le football ce n'était pas fini. J'ai réappris à marcher et j'ai joué avec des douleurs à la hanche pendant un an et demi quand j'ai repris en section amateur avec le PSG. J'ai finalement refusé l'offre de Paris et j'ai décidé de rebondir au FC Mantois. Après une saison, je suis parti au Havre, d'où je me suis fait remarquer. J'ai ensuite été recruté par Lyon et sélectionné en Équipe de France. Peu après, Zinédine Zidane m'a appelé. Ça m'a fait plaisir."