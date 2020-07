Mendy va supplÃ©er Carvajal face Ã  AlavÃ©s

C'est Ferland Mendy qui a été choisi pour remplacer Dani Carvajal, suspendu contre Alaves ce vendredi. En manque d'un latéral droit, Zidane devra y improviser.

Même s'il paraît un peu bizarre cette option de Zidane, ce dernier n'a pas d'autre choix, et ce n'est pas nouveau non plus, puisqu'il vient de le faire lors du premier match après le retour du football.

Contre Eibar, lorsque Carvajal était mis au repos, Mendy a dû suppléer l'Espagnol. Benjamin Mendy est un pur gaucher, mais il a assuré l'essentiel.

L'autre possibilité, qui ne serait pas non plus une nouveauté, serait Lucas Vázquez, une option utilisée par Zidane lors des saisons précédentes.