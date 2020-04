À quoi ressemblera le Bayern Munich du futur ?

Hansi Flick souhaite recruter une pépite par ligne afin de préparer l’avenir. Timo Werner (Leipzig) entamerait la succession de Robert Lewandowski, Kai Havertz (Leverkusen) remplacerait numériquement Philippe Coutinho, bientôt de retour au Barça, et Dayot Upamecano (Leipzig) prendrait donc la place du partant Jérôme Boateng.

Alors, à quoi ressemblera le Bayern du futur ? Dans la cage, gageons que Manuel Neuer, qui a aujourd’hui 34 ans, devrait céder sa place. Plutôt son successeur désigné Alexander Neubel ou le portier du Barça, Marc-André ter Stegen ? Si les dirigeants ont le choix, ils privilégieront la seconde option.

Une défense centrale 100% française ?

En défense, il a longtemps été question d’une charnière composée de Niklas Süle et Lucas Hernandez pour les années à venir. Mais Upamecano change tout ! À priori, cela pourrait permettre de basculer dans un système à 3 défenseurs centraux, avec l’Allemand au centre et les deux Tricolores à ses côtés. Mais puisqu’il faut faire de la place à tout le monde, restons dans le 4-3-3 avec Süle sur le banc, et les deux Tricolores sur le terrain.

Un système qui confierait ainsi les ailes à Alphonso Davies côté gauche, et certainement Joshua Kimmich côté droit. En ce qui concerne David Alaba, il est plutôt annoncé sur le départ. Vers Manchester City ou le FC Barcelone.

Werner pour remplacer Lewandowski

Défense à quatre, donc, et quid du milieu de terrain ? Dans ce secteur, le Bayern est plutôt bien fourni avec des joueurs d’expérience et de qualité, et l’avenir encore plus lointain est assuré avec Michaël Cuisance. À moyen terme, les titulaires devraient être Thiago Alcantara et Corentin Tolisso, avec… Havertz juste au-dessus, en N°10.

Robert Lewandowski ne sera plus là. Et Werner aura repris les commandes de l’attaque. Mais à l’instar du Polonais, l’Allemand pourra toujours compter sur Serge Gnabry et Kingsley Coman pour lui offrir des caviars. On ne va pas se mentir : le Bayern a encore de beaux jours devant lui.