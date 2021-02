Accord entre Nice et le Barça pour le prêt de Todibo

Jean-Clair Todibo va-t-il retrouver la France cet hiver, lui qui compte dix petites apparitions sous la maillot du TFC. Parti ensuite à Barcelone, le jeune défenseur central français ne s'est pas imposé en Catalogne ni lors de son passage à Schalke 04.

Selon les informations de 'RMC Sport', c'est du côté de Nice que le joueur de 21 ans devrait désormais poursuivre sa carrière. Les Aiglons, trop souvent en difficulté derrière depuis la grave blessure de Dante à l'automne auraient en effet trouvé un accord avec Barcelone pour un prêt jusqu'à la fin de saison assorti d'une option d'achat.

Prêté depuis cet été à Benfica, Todibo n'a pas non plus convaincu Jorge Jesus au Portugal et ne compte ainsi que deux matchs depuis l'entame de la saison. Il devrait rapidement se rendre sur la Côte d'Azur pour passer sa visite médicale et débuter une nouvelle aventure dans sa carrière.

Avec Nice, le joueur formé à Toulouse retrouverait un autre jeune défenseur central affublé du statut de grand espoir et parti à l'étranger avant de venir se relancer en Ligue 1 : William Saliba. Cédé par Saint-Etienne à Arsenal, ce dernier n'a en effet jamais eu sa chance avec Mikel Arteta, et a fait le choix de s'engager à Nice, déjà.

Du côté de Barcelone, plus grand monde ne compte sur Todibo, alors que Mingueza et Auraujo se sont imposés comme des solutions crédibles en charnière pour pallier la lourde blessure de Gérard Piqué et les pépins de Samuel Umtiti.

"Todibo est un joueur du Barça mais je ne vais pas compter sur lui", avait d'ailleurs clairement expliqué Ronald Koeman samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Bilbao.

À Nice, les deux joueurs tenteront de se relancer ainsi qu'une équipe dans le dur après une nouvelle contre-performance avec cette défaite face aux Verts ce dimanche, qui plonge les hommes d'Adrian Ursea à une peu reluisante treizième place provisoire.

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, pas des moindres avec le derby face à Monaco. Reste à savoir si le transfert de Todibo pourra être homologué à temps pour le voir disputer un troisième match en 2020-2021.