Cedric Soares pourrait partir sans jouer un match

Arsenal n'a pas encore convenu d'un accord pour la prolongation de Cedric Soares, dont le prêt se termine au 30 juin. Le latéral droit est prêté par Southampton depuis janvier et n'a pas disputé un seul match avec le club du Nord de Londres.

Arrivé avec une blessure au genou, Cedric Soares espérait être rétabli rapidement. Mais son indisponibilité a duré plus longtemps que prévu et il s'est ensuite retrouvé à l'arrêt, comme ses partenaires, en raison de la pandémie de Covid-19.

La malchance s'est poursuivie ces derniers jours lorsqu'il a été touché au visage à l'entraînement, se retrouvant privé des deux matches amicaux d'Arsenal la semaine passée. Il n'est pas certain qu'il soit suffisamment rétabli pour le retour à la compétition mercredi prochain, contre Manchester City.

Il n'est pas certain non plus qu'il soit disponible pour les matches face à Brighton et Sheffield United la semaine suivante. Dans ce cas, il pourrait quitter les Gunners sans avoir joué une seule minute, puisque son prêt arrivera à échéance.

Selon les informations de 'Goal', Arsenal espère pourtant prolonger le contrat de l'international portugais. Mais les discussions n'ont pas abouti et Soares pourrait donc se retrouver libre à la fin du mois puisque son bail à Southampton sera également terminé.

Toutes les parties ont jusqu'au 23 juin pour trouver un accord afin de prolonger a minima le contrat de Soares jusqu'à la fin de la saison en cours.