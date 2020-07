Avant le Real, Kubo a failli retourner au Barça, mais…

Takefusa Kubo est un OVNI dans le football. À même pas 20 ans, celui qui a fêté ses 19 ans en juin dernier a d’ores et déjà porté les couleurs du FC Barcelone et du Real Madrid. Certes, c’était avec les catégories de jeunes côté blaugrana (2011-2015), et en préparation l’été dernier avec les Merengue, mais tout de même.

Entre la pré-formation avec Barcelone et son arrivée à Madrid, il y a eu Tokyo. En post-formation tout d’abord, puis la découverte du monde professionnel en J-League. Mais l’été dernier, Kubo a eu un choix à faire entre les deux géants de Liga…

En pourparlers avec le Real, où Florentino Perez lui faisait les yeux doux depuis plusieurs années, Kubo a également donné sa chance au Barça, mais les prétentions financières du Japonais ont surpris la formation catalane.

Au micro de 'Radio Catalunya' pour parler de Gustavo Maia, lequel arrivera bientôt au Barça pour 4,5 millions d'euros en provenance de Sao Paulo, le responsable de la formation barcelonaise Xavier Vilajoana a raconté comme les négociations avec Kubo ont échoué.

"Il a demandé bien plus que les 4,5 millions d'euros dépensés pour Maia. Même chose pour la durée du contrat ou le salaire", a affirmé Vilajoana, rapidement dépassé par le Real, où Kubo devrait retourner l’été prochain à l’issue de son prêt - réussi - à Majorque.