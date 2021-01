Romain Perraud prolonge à Brest jusqu’en 2025

Brest veut s’éviter une éventuelle mauvaise surprise avec son excellent latéral gauche Romain Perraud. Auteur d’un excellent début de saison en Ligue 1, le latéral gauche de 23 ans a logiquement commencé à être sollicité récemment.

Que ce soit pour cet hiver ou cet été. Et pour cause : fort de ses 3 buts et 5 passes décisives en 20 matchs de L1, l’ancien Niçois impressionne avec le SB29. De quoi lui donner des envies d’ailleurs ? Au contraire.

Augmentation salariale pour Perraud ?

Ce vendredi, le club brestois a officiellement annoncé la prolongation de son latéral gauche. Initialement sous contrat jusqu’en 2023, Perraud a étiré son bail de deux ans, soit jusqu’en 2025.