Cesc Fabregas et Lionel Messi réunis aux États-Unis ?

PSG ? Barcelone ? Manchester City ? Lionel Messi n’a toujours pas décidé où il jouera la saison prochaine qu’un départ dans les prochaines saisons est déjà à l’étude. En effet, d’après Guillem Balague, journaliste espagnol ayant réalisé une biographie sur l’Argentin, la Pulga et Cesc Fabregas ont pour objectif de terminer leur carrière ensemble. Non pas sur les hauteurs de la Principauté de Monaco mais de l’autre côté de l’Atlantique.

Nés tous les deux en 1987, Lionel Messi et Cesc Fabregas ont réalisé ensemble leur formation à la Masia aux côtés de Gerard Piqué. Si le milieu de terrain espagnol a pris la poudre d’escampette à 16 ans pour rejoindre Arsenal, ils se sont finalement retrouvé en 2011 avec le retour de Fabregas en Catalogne.

Les trois saisons jouées ensemble dans leur club formateur les ont encore plus rapprochés ainsi que leurs compagnes. Sur 'CBS Sport', Balague affirme d’ailleurs que ce sont ces dernières qui poussent pour un départ vers les Etats-Unis.

Entre Messi et la MLS, ce n’est pas la première fois que les rumeurs se font présentes. Depuis sa prise de fonction à l’Inter Miami, David Beckham n’a jamais caché son rêve d’attirer soit l’Argentin soit Cristiano Ronaldo.

D’après la 'Cadena Ser', le projet floridien plaît à la famille Messi qui s’y verrait bien en 2023. Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’AS Monaco, Cesc Fabregas pourrait bien ouvrir la voie à son ami et lui vanter les mérites de la ligue nord-américaine afin de finir de la convaincre.

Avec l’élection de Joan Laporta, président de l’âge d’or barcelonais au milieu des années 2000, à la tête du FC Barcelone, le club catalan a repris espoir de faire prolonger sa star. Si l’on en croit Balague et la 'Cadena Ser', ce ne sera donc pas pour plus de deux saisons. En l’état actuelle des choses, les supporters catalans ne feront pas la fine bouche tant qu’ils réussissent à garder leur joyau au détriment des superpuissances que sont le PSG ou Manchester City. Une chose semble plus que probable, l'avenir à moyen terme de Messi devrait se situer sur le continent américain.