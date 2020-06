Comme Tanguy Kouassi, ils ont quittÃ© le PSG pour l'Allemagne

Le PSG perd un grand espoir de sa formation. Depuis mardi, nous savons que Tanguy Kouassi signera son premier contrat professionnel au Bayern Munich. Un choix mûrement réfléchi par le défenseur de 18 ans, qui comme d'autres avant lui, a décidé de quitter son club formateur pour évoluer dans le championnat allemand.

De Dan-Axel Zagadou à Christopher Nkunku, en passant par Jean-Kevin Augustin, ils sont plusieurs à avoir privilégié un départ de Paris pour la Bundesliga ces dernières années. 'Goal' vous rafraichit la mémoire en rappelant les mouvements qu'il y a pu y avoir du PSG vers l'Allemagne, avant la signature à venir de Kouassi au Bayern.

DAN-AXEL ZAGADOU (Génération 1999 - Dortmund)

En 2017, Dan-Axel Zagadou refusait de signer professionnel au Paris Saint-Germain pour rejoindre le Borussia Dortmund. Apparu à 11 reprises en championnat dès sa première saison, le défenseur de 21 ans s'est imposé immédiatement dans la rotation, malgré une rude concurrence. En 2019-2020, il a pris part à 20 rencontres toutes compétitions confondues, dont 5 matches de Ligue des champions et les retrouvailles face au PSG. Il est aussi régulièrement appelé en équipe de France Espoirs. Un choix payant !

JEAN-KEVIN AUGUSTIN (Génération 1997 - Leipzig)

Son cas est différent de celui de Zagadou, car contrairement au défenseur, Jean-Kévin Augustin avait signé un premier contrat professionnel au PSG. Mais en 2017, l'attaquant a estimé qu'il était préférable pour sa jeune carrière d'opter pour un autre projet où on lui offrait davantage de temps de jeu : le RB Leipzig. Il y jouera 67 matches, pour 20 buts inscrits de 2017 à 2019, avant d'être prêté successivement à l'AS Monaco puis Leeds United où il évolue aujourd'hui. Un bilan mitigé à l'arrivée pour l'ex-international Espoirs français.

MAMADOU DOUCOURE (Génération 1998 - Mönchengladbach)

Champion de France U19 avec le PSG, Mamadou Doucouré a aussi atteint la finale de la Youth League en 2016. Il jouait alors aux côtés de Jonathan Ikoné, Odsonne Edouard ou encore Alec Georgen. Mais contrairement à ses compères - qui ont fini par quitter le club eux aussi - Doucouré a fait le choix de ne pas signer professionnel au PSG pour s'engager au Borussia Mönchengladbach où il n'a fait ses débuts en équipe première que fin mai après plusieurs déconvenues. Le début peut-être d'une belle aventure. Enfin !

MOUSSA DIABY (Génération 1999, Leverkusen)

Après avoir signé pro au PSG, et connu un prêt à Crotone (Italie) en 2018, Moussa Diaby (20 ans) est revenu plein d'espoirs dans son club formateur. Thomas Tuchel lui a fait confiance en lui donnant du temps de jeu lors de la saison 2018-2019. Il s'est révélé par sa polyvalence et sa percussion sur l'aile. Mais après réflexion, l'attaquant a fait le choix de quitter Paris l'été dernier pour rejoindre le Bayer Leverkusen contre une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Une réussite pour l'instant, puisqu'il enchaîne les matches.

CHRISTOPHER NKUNKU (Génération 1997, Leipzig)

Comme Diaby, il était encore dans l'effectif parisien la saison passée. Lui aussi avait signé professionnel au Paris Saint-Germain. Mais à l'instar de son ancien compère, Christopher Nkunku (22 ans) est allé tenter sa chance en Bundesliga où il s'est imposé dans l'équipe de Leipzig, troisième derrière Dortmund (2e) et le Bayern Munich (1er). Une réussite pour le milieu de terrain, quart de finaliste de la Ligue des champions et qui peut encore espérer retrouver le PSG dans quelques semaines pour la suite et fin de la compétition.