Dijon veut Sacha Boey

Après avoir trouvé un terrain d'entente pour Nayef Aguerd, le Stade Rennais et Dijon sont proches d'un accord concernant Alfred Gomis. Le gardien sénégalais est la priorité du club breton afin de remplacer Édouard Mendy, transféré à Chelsea.

Samedi soir, quelques détails restaient à régler entre Rennes et le DFCO, mais au sein du club breton on ne cachait pas que cela ne pourrait être qu'une question d'heures. Selon 'Goal', les représentants du portier de 27 ans sont d'ailleurs attendus lundi en France dans l'espoir de finaliser la signature. Rappelons que Dijon pourrait récupérer près de 15 millions d'euros dans cette opération, un an seulement après avoir recruté Alfred Gomis à la SPAL pour 1 million.

La plus-value serait donc non-négligeable pour le DFCO, qui a profité des discussions avec le Stade Rennais pour faire part aux décideurs bretons de son intérêt pour un de leurs joueurs. Selon 'Goal' toujours, Dijon aimerait ainsi récupérer le latéral droit Sacha Boey (20 ans). Le profil du jeune rennais plaît beaucoup à la cellule de recrutement dijonnaise. Les récents échanges tournaient autour d'un prêt sans option d'achat.