Dortmund fixe une date limite pour le transfert de Sancho

Dans un mercato post-coronavrius, Jadon Sancho devrait être l’attraction majeure. En effet, les Kylian Mbappé, Neymar et autres Paul Pogba ne devraient vraisemblablement pas bouger, et la possible arrivée de l’attaquant de Dortmund à Manchester United fera les gros titres.

Depuis plusieurs mois, la formation anglaise fait la cour à Sancho, sous contrat jusqu’en 2022 en Allemagne. L’ailier veut venir, l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l’attend, alors pourquoi les Red Devils ne parviennent-ils pas à conclure ?

Tout simplement car Dortmund se montre gourmand au niveau du prix. 140 millions d'euros, 130 millions d'euros et récemment 100 millions d'euros, tant de montants ont circulé concernant l’international anglais… Une chose est sûre : il s’agira d’un chèque à neuf chiffres… mais celui-ci devra être remis avant une certaine date.

Selon les informations de 'Bild', Dortmund aurait effectivement posé un ultimatum au niveau du timing aux Red Devils, invités à conclure le transfert de Sancho avant le 10 août prochain. Nul doute qu’avec une qualification en Ligue des Champions, MU pourra y voir plus clair sur le plan économique.