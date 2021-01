Echange à venir entre l’OM et la Juventus pour Aké

Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Morgan Sanson… Depuis le début du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a réussi à alléger sa masse salariale et à remplir les caisses du club comme souhaité par les dirigeants du club.

S’ils espèrent encore faire quelques coups d’ici la fin du mercato, l’OM va perdre un nouveau joueur. Non pas un cadre ou un élément important de l’effectif d’André Villas-Boas mais d’un espoir du club. Ayant prolongé jusqu’en 2024 avec son club formateur en juin dernier, Marley Aké va finalement prendre la poudre d’escampette. D’après 'Sky Sport' et 'Foot Mercato', le jeune attaquant marseillais va prendre la direction de la Juventus ! Dans le Piémont, un contrat de quatre ans et demi attend Aké qui rejoint donc un cador européen.

Ayant pris part à 13 rencontres depuis le début de la saison mais pour seulement 172 minutes au total avec Marseille, Aké cherchait du temps de jeu. Barré par Milik, Benedetto, Germain et tous les éléments offensifs du club marseillais, l’international U20 ne se facilite pas la tâche en rejoignant la Vielle Dame. Avec Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ou Alvaro Morata, dur de se faire une place pour un joueur qui était plutôt annoncé vers un prêt ou un départ vers des clubs de Ligue 2 (Niort, Rodez) durant l’hiver...

Marley Aké devrait donc d’abord commence par évoluer avec la réserve qui évolue en Serie C et qui se retrouve orpheline de Franco Tongya. L’attaquant dont Mino Raiola est l’agent fait partie du deal entre l’OM et la Juventus Turin puisqu’il va faire le chemin inverse et rejoindre le sud de la France. Un échange surprenant qui pourrait bien avoir pour but de gonfler les bilans comptables des clubs…